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Er meydanının "sarı fırtınası" ikizlerin hedefi final

- Er meydanlarının "sarı fırtınaları" olarak bilinen ikiz İsmail ve Turan Balaban kardeşler, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yeni başarılara imza atmak istiyor - Başpehlivan İsmail Balaban:"Bu yıl hedefim, kendi memleketim olan Elmalı'da birinci olup sevenlerime bu mutluluğu yaşatmak" - "İnşallah bu sene talihsizliğimizi kırarım. Güzel kuralarla inşallah birinci olurum"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:17
Er meydanının "sarı fırtınası" ikizlerin hedefi final


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Er meydanlarının "sarı fırtınaları" olarak bilinen ikiz İsmail ve Turan Balaban kardeşler, kariyerlerindeki başarılara 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yenilerini eklemek için yoğun çalışıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan ile Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin tek yumurta ikizleri İsmail ve Turan Balaban, güreşle hiç alakaları yokken, "Sizden iyi güreşçi olur" diyenlerin teşvikiyle 13 yıl önce bir hevesle güreşe başladı.

İkinci güreşlerinde final yapan Balaban kardeşler, düzenli antrenmanlarla yeni dereceler, başarılar kazandı.

Balaban kardeşler, 2013'te Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisine yükseldi. İsmail Balaban, 2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

İkiz başpehlivanlar olarak tarihe geçip adlarını yazdıran Balaban kardeşlerin en büyük hayali, ikiz başpehlivanlar olarak Kırkpınar'da final yapıp adlarını altın harflerle yazdırmak.

Er meydanının "sarı fırtınaları" olarak bilinen pehlivanlar, şimdilerde memleketleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde 667'ncisi 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Balaban kardeşler, sezon güreşlerinde form tutarken, karşılıklı idmanla Elmalı'ya hazırlanıyor.

Elmalılı başpehlivan İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe başlamalarının tesadüf olduğunu, köylerindeki diğer güreşçilerin teşvikiyle bu sporda başarılı olduklarını söyledi.


- "Güzel kuralarla inşallah birinci olurum"


Balaban, ikiz kardeşiyle güreşi çok sevdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Elmalı güreşleri öncesi son provalarımızı yapıyoruz. Elmalı'nın çocuğuyum. Kendi memleketimde daha önce hiç birincilik yaşayamadım. Final yaptım, üçüncü oldum ama birinci olamamıştım. Bu yıl hedefim, kendi memleketim olan Elmalı'da birinci olup, sevenlerime bu mutluluğu yaşatmak. Bu hedefler doğrultusunda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tüm güreşseverleri Elmalı Yağlı Güreşleri'ne davet ediyorum."

Geçen yıl Ali Gürbüz ile yarı final mücadelesinin 2 saat 15 dakika sürdüğünü hatırlatan İsmail Balaban, kramplardan dolayı Orhan Okulu ile karşılaştığı final karşılaşmasından çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Balaban, yağlı güreşte kura şansının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Denk kuvvetler düştüğü zaman maç çok uzayabiliyor. Geçen yıl yarı finalde Ali Gürbüz ile eşleşmiştim. 2 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından galip gelmiştim ama finale geldiğimde çok fazla su, mineral kaybından dolayı kramplar girdiği için çekilmek zorunda kalmıştım. İnşallah bu sene o talihsizliğimizi kırarım. Güzel kuralarla inşallah birinci olurum."diye konuştu.

Başpehlivan Turan Balaban ise Elmalı için geri sayımın başladığını söyledi.

Elmalı'ya çok iyi hazırlandıklarından bahseden Balaban, ikiziyle final hedefi doğrultusunda heyecanla müsabakaları beklediklerini ifade etti.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:17
  1. Elmalı
  2. İsmail Balaban
  3. Sarı Fırtına
  4. Tarih
  5. Turan Balaban
  6. yağlı güreş

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