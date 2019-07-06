Er Meydanı’nda başpehlivanlar, üçüncü tur kura çekimini yaptı 658.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı.

27 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 16 başpehlivan üçüncü tur kuralarını çekti. Kırkpınar’ın iddialı isimlerinden İsmail Balaban, Mustafa Kemal Karaboğa ile Mehmet Yeşil Yeşil de Kürşat Şevki Korkma ile eşleşti. Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu da yine iddialı isimlerden Süleyman Aykırı ile eşleşti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı. 16 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 16 başpehlivan birbiri ile eşleşti.

Öte yandan; üçüncü tur kura çekimleri şöyle oldu. “Mustafa Kemal Karaboğa-İsmail Balaban, Şaban Yılmaz-Mustafa Batu, Süleyman Aykırı-Orhan Okulu, İsmail Koç-Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu-Hüseyin İyican, Hüseyin Gümüşalan-Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz-Mehmet Yeşil Yeşil, Ünal Karaman-Fatih Atlı.”

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