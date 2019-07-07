Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı 658.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık çeyrek final turu kura çekimleri yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda 16 başpehlivanın katıldığı üçüncü tur kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti. Kırkpınar’ın son başpehlivanı Orhan Okulu, geçen yılın ikincisi olan Şaban Yılmaz’ı yenerek, çeyrek finale yükselen genç başpehlivan Mustafa Batu ile eşleşti.



’Erken final’ yok

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

“Ünal Karaman-Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu-Orhan Okulu, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun”

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