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Er Meydanı bakıma alındı

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 658.

09 Temmuz 2019 Salı 11:24
Er Meydanı bakıma alındı

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ardından güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bakıma alındı.


Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu yıl 14 ayrı boyda toplamda 2 bin 381 pehlivan mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 4 bin litre zeytinyağı kullanıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde yemyeşil olan Er Meydanı güreşler sırasında kullanılan yağ nedeniyle tamamen sarardı.


658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin sona ermesinin ardından Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, saha içinde kalan salaşpur bezlerini topladı daha sonra Er Meydanı’nda sararan çimleri biçti. Çim biçme makineleri ile yapılan çalışmanın ardından ekipler traktörlerle biçilen çimleri topladı. Yetkililer, Er Meydanı’nda daha sonra gübreleme ve sulama çalışmasının gerçekleştirileceğini ve çimlerin 1 ay içerisinde tekrar eski haline döneceğini söyledi.


Öte yandan Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Sarayiçi Er Meydanı’nda ki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:24
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