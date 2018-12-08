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ePttAVM.com, Azerbaycan pazarına açılıyor

ePttAVM.com CEO'su Hakan Çevikoğlu:- "Azerbaycan'da Türk ürünlerinin satışını PTT ve Azerposta aracılığıyla hizmete sunacağız. Önümüzdeki aylarda ePttAVM.com sitesindeki ürünleri Azerbaycanlı kullanıcılar için satışa açacağız"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
ePttAVM.com, Azerbaycan pazarına açılıyor

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - PTT bünyesinde faaliyet gösteren ePttAVM.com, Azerbaycan pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nda (BAKUTEL 2018) ePttAVM.com, Azerbaycanlı tüketicilere tanıtıldı.

ePttAVM.com Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada e-ihracatın hızlı büyüdüğünü, dolayısıyla PTT olarak Türkiye'nin ihracatına destek vermek için adımlar attıklarını belirtti.

Hem büyük şirketlerin hem de KOBİ'lerin ürünlerinin yurt dışına daha kolay ihraç edilmesi için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Çevikoğlu, "Katar ve Bosna'da sistemimizi açtık. Şimdi de kardeş ülke Azerbaycan'da Türk ürünlerinin kolay satışını PTT ve Azerposta aracılığıyla hizmete sunacağız. Önümüzdeki aylarda epttavm.com sitesindeki ürünleri Azerbaycanlı kullanıcılar için satışa açacağız. Bakü'ye kadar PTT vasıtasıyla, Bakü'de de Azerposta aracılığıyla kullanıcıların evlerine taşınacak." bilgisini verdi.

Azerbaycanlı tüketicilerin Türk ürünlerine büyük ilgisinin olduğunu söyleyen Çevikoğlu, Azerbaycan ürünlerinin de ePttAVM.com aracılığıyla Türkiye'de satışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çevikoğlu, Azerbaycanlı tüketcilerin ePttAVM.com'da satılan ürünleri Türkiye'deki fiyata alacaklarını, ekstra bir ücret ödemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Çalışmayı Azerposta ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Çevikoğlu, "e-ticarette en önemli unsur güven. Her ikisi de devlete bağlı iki posta idaresinin verdiği güveni arkamıza alarak hem şirketlerimizin hem de tüketicilerin kazanacağı çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
  1. ePttAVM.com
  2. Epttavm.com CEO'su Hakan Çevikoğlu
  3. PTT

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