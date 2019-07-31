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Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, en erken Haziran 2020'de hakim karşısına çıkacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:25
Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak

NEW YORK (AA) - Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yargılanmasına en erken gelecek haziranda başlanacağı belirtildi.

Manhattan Mahkemesi Hakimi Richard Berman, yargılama tarihinin görüşüldüğü bugünkü duruşmada, savcılığın talebi doğrultusunda Epstein'in yargılanmasına en erken Haziran 2020'de başlanabileceğini ifade etti.

Epstein'in avukatları ise davanın karmaşık olduğunu, milyonlarca sayfalık delilleri incelemek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, yargılamanın Eylül 2020'den önce başlamamasını talep etti.

Hakim Berman, 8 Haziran 2020'ye duruşma günü verdi, savunma avukatlarının o zamana kadar hazır olmaması durumunda ek süre tanınabileceğini söyledi.

- Hücresinde baygın bulunmuştu

Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan ve geçen hafta gardiyanlar tarafından hücresinde baygın bulunan Epstein'in boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumlar tarafından saldırıya uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

- 45 yıla kadar hapis cezası alabilir

Epstein, Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 66 yaşındaki Epstein'in suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde çalışma bakanıyken Epstein'in tutuklanmasından sonra gündeme gelen eleştiriler nedeniyle 12 Temmuz'da istifa eden o dönemin Miami Başsavcısı ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'in, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:25
  1. Alexander Acosta
  2. Jeffrey Epstein

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