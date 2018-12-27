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Epilepsiye "pilli" tedavi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, epilepsi hastaları göğüs boşluğuna takılan pille tedavi edilebiliyor - Doç. Dr. Hülagü Kaptan: - "Operasyon sonrasında hastaların nöbetlerinde ve şikayetlerinde yüzde 50-70 oranında azalmalar görülmektedir"

27 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Epilepsiye "pilli" tedavi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde halk arasında "sara" olarak bilinen epilepsi hastalığının pilli yöntemle tedavi edilebildiği belirtildi.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epilepsinin beyin hücrelerinde "anormal elektrik oluşması" nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtti.

Çoklu ilaç kullanımına rağmen nöbet sıklığı veya şiddetinde azalma görülmeyen hastalar için pil tedavisi olarak da bilinen "Vagal Sinir Stimülasyonu" tedavisinin uygulanabildiğini aktaran Doç. Dr. Kaptan, yöntemin ilaç kullanımını zaman içinde azalttığına işaret etti.

Pil tedavisinin DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulandığını anlatan Kaptan, boynun sol tarafından sinir yoluyla beyne elektrik akımı gönderilmesi yöntemiyle çalışan sistem için hastanın göğüs bölümüne cilt altına bir cep açıldığını ve pil yerleştirildiğini ifade etti. Kaptan, şöyle konuştu:

"Pil otomatik çalışır, yapılan programa göre çok kısa aralıklarla beyne çok küçük elektrik akımları yollar. Operasyon sonrasında hastaların yüzde 50-70'inin nöbetleri ve şikayetlerinde azalma görülmektedir. Bu azalma ile yaşam kalitesinde ciddi bir artış görülmektedir. Operasyon yapılan hastalarda iyileşme süreci 6 aylık periyotlar halinde incelendiğinde daha iyi yanıt alındığı görülmektedir. Yani zaman geçtikçe hastanın durumu iyiye doğru gitmektedir. Ayrıca, zamanla kullanılan ilaç miktarı da azalmaktadır."



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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. DEÜ
  2. epilepsi
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