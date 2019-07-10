0553 313 94 23

Epilepsi hastası Aycan harabe evde yardım eli bekliyor

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde geçirdiği hastalık sonrası kaldırıldığı hastanede epilepsi teşhisi konulan 2 yaşındaki Aycan Alkış’ın yaşadığı dram yürek burkuyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
Epilepsi hastası Aycan harabe evde yardım eli bekliyor

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde geçirdiği hastalık sonrası kaldırıldığı hastanede epilepsi teşhisi konulan 2 yaşındaki Aycan Alkış’ın yaşadığı dram yürek burkuyor. Üzeri çadır ile kapatılmış harabe bir evde yaşayan 7 çocuklu Alkış ailesi hem hasta çocuklarını ilaç masrafları hem de kendileri için uzanacak bir yardım eli bekliyor.


Kuskunlu Mahallesi’ne bağlı Arcabulak mezrasında yaşayan 7 çocuklu Alkış ailesinin yaşam mücadelesi yürek burkuyor. Mustafa ve Cemile Alkış’ın iki yıl önce dünyaya gelen bebeklerine geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından epilepsi teşhisi konuldu. Çocuklarının sağlığına kavuşması için bir yıldır birçok hastaneye başvuran Alkış ailesi, yıllardır biriktirdiği parayı da kızları Aycan’ın sağlığı için harcadı.


Üzeri çadır ile kapatılmış harabe bir evde yaşayan 7 çocuklu Alkış ailesi, hem hasta çocuklarının ilaç masrafları hem de yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekleyen anne Cemile Alkış, hastanede onaylanan yüzde 99’luk engelli raporuna rağmen şu ana kızları Aycan için herhangi bir para yardımı almadıklarını söyledi.


Herhangi bir işte çalışmadığını belirten baba Mustafa Alkış da en büyüğü 13 yaşında olan 7 çocuğuyla geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı. Kırsalda yaşayan ve çocuklarının yaşlarının küçük olmasından dolayı kent merkezine ve başka ilde de çalışamadığını ifade eden aile, hayırseverlerden yardım istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı
    1. Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin..
    2. Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
    3. Mecliste son dakika af yasası ve ceza..
    4. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve..
    5. İnsan boyunu geçiyor! Saros..
    6. Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir?..
    7. Başkan Alim Işık: "Kütahya’nın trafik..
    8. Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa..
    9. İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü
    10. Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı
    11. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    12. Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji..
    13. Vahşet! Düğüne bir gün kala gelini..
    14. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    15. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    16. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    17. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    18. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    19. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    20. Aliağa Belediyesinden vergi..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"