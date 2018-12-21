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EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek

21 Aralık 2018 Cuma 09:56
EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:56
  1. elektrik
  2. EPDK
  3. fatuta

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