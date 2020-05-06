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Ekonomi

EPDK'dan son dakika doğalgaz faturası açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul'da kabaran doğalgaz faturalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:39:00 - 2020-05-06 16:58:35
EPDK'dan son dakika doğalgaz faturası açıklaması

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.

İstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

vatndasisyanda

güçlü ekonomi uçuyoruz...
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yücel

Bu kadar basit mi yani hiç hukuku yönü yok mu? fark edlmese ne olacak peki 
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