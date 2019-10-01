EPDK'dan önemli karar! Akaryakıt istasyonlarındaki hediye kısıtlaması kaldırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerinin sürdürülebilirliğinin korunması ve piyasada rekabetin fiyat üzerinde yoğunlaşmasının artırılması amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Akaryakıt ve LPG otogaz piyasalarında tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Tabak, kupa,oyuncak yasak

Sektörde mevcut durumda yaşanan karışıklıkların ve aksaklıkların önüne geçmeyi hedefleyen EPDK, aldığı kararla, ayni promosyonların düzenlenmesine ilişkin mevcut yapıyı korudu. Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak gibi hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Daha önce belirsizliğe neden olan, araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız tüketicilere hediye edilmesine ise devam edilebilecek. Sürücü istasyona gittiğinde kendisine kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye edilebilecek.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarında sunulan oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetler tüketicilere ücretsiz veya indirimli olarak sunulabilecek ve bu kapsamda kampanya düzenlenebilecek.