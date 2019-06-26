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EPDK kurul kararı

Lisanssız elektrik üreticilerinin sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:35
EPDK kurul kararı

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız elektrik üreticilerinin sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, lisanssız elektrik üreticilerinin üretimlerine eşit veya üretim miktarından düşük tüketimleri için sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacak.

Tüketimin üretimi aşan kısmı için ise abone grubuna özgü dağıtım tarifesi uygulanacak.

Tüketim, üretime eşit, üretimden fazla veya az olduğu durumlarda sisteme enerji veriş yönündeki dağıtım bedeli ise üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle yüzde 100 indirimli olacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:35
  1. EPDK
  2. Lisanssız elektrik üretimi
  3. Resmi Gazete

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