EPDK, doğal gaza zam yapıldığını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığını duyurdu.

EPDK’dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicileri ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14,97 oranında artış yapıldığı yer aldı.

Açıklamada, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Yeni fiyatlar, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.