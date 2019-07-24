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Epcim: “Bayburt Valisi olmamda Hakkarililerin duası var”

Hakkari Vali Yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği yapan Cüneyt Epcim, Bayburt Valisi olarak atanmasında Hakkarililerin büyük desteği ve duası olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Epcim: “Bayburt Valisi olmamda Hakkarililerin duası var”

Hakkari Vali Yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği yapan Cüneyt Epcim, Bayburt Valisi olarak atanmasında Hakkarililerin büyük desteği ve duası olduğunu söyledi.


Hakkari’de yaklaşık 4 yıldır vali yardımcılığı ve 2 yıl da belediye başkan vekilliği görevi yapan, ilde sevilen ve sayılan Cüneyt Epcim’in Bayburt valisi olarak atanması dolayısıyla yakın dostu Gazeteci Yazar Hakan Taş tarafından Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda bir veda gecesi düzenlendi.


Geceye Cüneyt Epcim ve eşi Büşra Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, tüm kamu kurum ve kuruluş amirleri, bazı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Epcim’in Hakkari’de 4 yılda yaptığı hizmetler, vatandaşlarla yapılan röportajlar slayt gösterimiyle anlatıldı. Burada konuşan


Epcim, Hakkari’de yaptığı birbirinden güzel hizmetlere değinerek, ildeki hizmetlerin devamı için de zemin hazırladıklarını söyledi. Epcim, ”Bayburt Valisi olarak atandım, bütün samimiyetimle söylüyorum ki bunun arkasında Hakkarililerin duası ve desteği var. Hakkari’ye atananlar yeri geldi mi gün sayarlar ben geldim geleli hiç gün saymadım ve Hakkarililerle beraber olmaktan mutluluk duydum. Ben her yerde çalışmış biri olarak söylüyorum, Hakkarililer kadar misafirperver bir insan yapısını görmedim. Bundan dolayı Hakkarililerle ne kadar gurur duysak azdır. Belediye başkan adayı olduğumda ziyaret ettiğim yerlerde bana oy vermeyeceklerini bildiğim halde bize gösterilen saygı ve sevgi görseydiniz gerçekten duygulanırdınız. Buradaki insan yapısı misafirperverliğini gördüm. Buradaki insanlardan çok şey öğrendim. Buradaki insanların dayanışmasını gördüm” dedi.


15 Temmuz Dik Duruş Destanı Derneği Başkanı Engin Özdemir, “Vali Epcim gerçekten bir mümin kendisi ile görüştüğümüzde ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Epcim vatanını severken Hakkari, İstanbul ayırmayan İzmir’i Şırnak’tan, Şırnak’ı da atandığı Bayburt’tan ayırmayan bir devlet adamıdır. Hakkari’ye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Hakkarihabertv yazarı Murat Taş ise Hakkari tarihi spor albümünü Vali Epcim’e takdim ederek, bir zamanlar toz ve topraktan geçilmeyen yollarının asfaltlanmasıyla birlikte artık pencerelerini rahatlıkla açtıklarını ve temiz bir hava teneffüs ettiklerini söyledi.


Hakkari Memleketim Platformu Başkanı Naci Mavigöz, Vali Epcim’e Hakkari anısına plaket, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetimi ise üzerinde Hakkari hatırası yazılı Türk bayrağı, 15 Temmuz Dik Duruş Destanı Derneği Başkanı Engin Özdemir ile Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Sevda Sevi de teşekkür başarı plaketi verdi.


Vali Epcim ve eşi Büşra Epcim, program sonunda davetlileri tek tek uğurlayarak programa katıldıkları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
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