0553 313 94 23

Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek 3 yaşında adeta yeniden doğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğduktan 1,5 yıl sonra Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan 3 yaşındaki Melek için müjdeli haber İstanbul’dan geldi.

05 Mart 2019 Salı 11:59
Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek 3 yaşında adeta yeniden doğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğduktan 1,5 yıl sonra Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan 3 yaşındaki Melek için müjdeli haber İstanbul’dan geldi. Melek Demir, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Çiğdem Arıkan tarafından gerçekleştirilen tedaviye olumlu cevap verdi. Kısa bir süre içerisinde kilo almaya ve boyu uzamaya başlayan Melek Demir için hastanede doğum günü kutlaması düzenlendi.


Manavgat’ta yaşayan Uysal-Emine Demir çiftinin yüzü yıllar sonra gülmeye başladı. 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Melek’in doğumunun 10. gününde ishal ve şiddetli kusması sebebiyle hastane hastane dolaşan Demir çifti, 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesinde konulan teşhisin ardından bu defa tedavi için yollara düştü. Demir ailesi, rahatsızlığı nedeniyle yemek yemeyen, yediklerini de anında çıkardığı için kilo ve boy olarak yaşıtlarından çok geride olan kızları Melek’in derdine çare bulabilmek için çok sayına hastanenin kapısını çaldı.


Minik Melek’e müjdeli haber, daha önce kendisini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde muayene eden ve şu an İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Çiğdem Arıkan’dan geldi. Demir ailesini İstanbul’a davet eden ve Melek’i kontrol eden Arıkan, Demir ailesi için umut oldu.


Melek Demir, Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Çiğdem Arıkan tarafından gerçekleştirilen tedaviye olumlu cevap verince, tedaviye devam edildi. Kısa bir süre içerisinde kilo almaya ve boyu uzamaya başlayan Melek Demir için hastanede doğum günü pastasını kesti. Kızlarının 3 yaşında adeta yeniden dünyaya geldiğini belirten Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin katılımıyla doğum günü pastasını kestik" dedi.


Aralık 2018’de Manavgat’tan İstanbul’a 6 kilo olarak geldiklerini hatırlatan Uysal-Emine Demir çifti "Bugün kızımız Melek 3 yaşına bastı. 3 yılda 6 kiloya gelebilen kızımız uygulanan tedavi sayesinde 4 ayda 9 kilo 100 grama ulaştı 71 santim olan boyu da 80 santim oldu. Allah’ımıza şükürler olsun ki Meleğimiz sağlığına kavuşuyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
    1. Bitlis’te gerçeği aratmayan deprem..
    2. Tunus, tarım sigortasında Türkiye’yi..
    3. Diyarbakırspor, qlay-offu garantiledi
    4. Havlama sesinden rahatsız olduğu..
    5. Kayseri'de FETÖ operasyonu! 9 gözaltı
    6. Mehmet Özdilek: İnanç ve güven..
    7. Tenis Federasyonu'ndan dev işbirliği..
    8. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    9. Birlikte yaşadıkları şahsın parasını..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bu..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    12. Öğretmenleri taşıyan otomobile beton..
    13. Akseki, Çanakkale Destanı’na ev..
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor
    15. İsmet Yıldırım’dan müzik dersindeki..
    16. "Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek"
    17. Bankaya kredi çekmeye gitti, hayatının..
    18. Yıldız halterciler ABD'de podyuma..
    19. Kayak merkezlerinde son durum
    20. Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’..
    21. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    22. Halterde 7 madalya
    23. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. Bakan Soylu: CHP'nin PKK'ya yaptığı..
    26. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    27. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    28. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    29. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    30. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar