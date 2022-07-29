Enzo Diaz kimdir? Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Enzo Diaz hayatı kariyeri, biyografisi:
Enzo Diaz Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Yeni sezon transfer alışmalarına devam eder siyah beyazlı takım Enzo Diaz’a kancayı taktı. Enzo Diaz hangi takımlarda oynadı? Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giymete. Enzo Diaz bu sezon kaç gol attı? Enzo Diaz, bu sene 31 maça çıktı 1 gol attı, 2 asist yaptı. Peki Enzo Diaz kimdir? Enzo Diaz nereli kaç yaşında? Enzo Diaz hangi takımlarda oynadı? İşte Enzo Diaz’ın hayatı, kariyeri, özgeçmişi.
Beşiktaş, Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki sol bek Enzo Diaz için resmi teklifte bulundu. Beşiktaş, 2018’ten bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Peki Enzo Diaz kimdir? Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Enzo Diaz hayatı kariyeri, biyografisi:
Enzo Diaz kimdir?
Enzo Diaz, 7 Aralık 1995 tarihine Córdoba Arjantin'de doğdu. Díaz'ın kariyeri Agropecuario ile başladı. 2015 ve 2016 Torneo Federal B sezonlarında kulübün ilk takım kadrosunda yer aldı ve kulüp için otuz dokuz maçta iki gol attı. Torneo Federal B'den Primera B Nacional'a uzanan sonraki iki kampanyada arka arkaya promosyonlar kazandılar. Ardından profesyonel ilk maçına 24 Eylül 2017'de Díaz'ın Manchester United tarafından izlendiği bir sezonda Flandria deplasmanında kazandığı bir galibiyet sırasında çıktı. 2018–19'un ortasında, 14 Ocak 2019'da Talleres of thePrimera División, Díaz'ı kiraladı. Talleres, yıl sonunda onu ücretsiz almaya karar verdi.