Beşiktaş, Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki sol bek Enzo Diaz için resmi teklifte bulundu. Beşiktaş, 2018’ten bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Peki Enzo Diaz kimdir? Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Enzo Diaz hayatı kariyeri, biyografisi:

Enzo Diaz kimdir?

Enzo Diaz, 7 Aralık 1995 tarihine Córdoba Arjantin'de doğdu. Díaz'ın kariyeri Agropecuario ile başladı. 2015 ve 2016 Torneo Federal B sezonlarında kulübün ilk takım kadrosunda yer aldı ve kulüp için otuz dokuz maçta iki gol attı. Torneo Federal B'den Primera B Nacional'a uzanan sonraki iki kampanyada arka arkaya promosyonlar kazandılar. Ardından profesyonel ilk maçına 24 Eylül 2017'de Díaz'ın Manchester United tarafından izlendiği bir sezonda Flandria deplasmanında kazandığı bir galibiyet sırasında çıktı. 2018–19'un ortasında, 14 Ocak 2019'da Talleres of thePrimera División, Díaz'ı kiraladı. Talleres, yıl sonunda onu ücretsiz almaya karar verdi.