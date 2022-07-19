Enzo Crivelli kimdir, nereli kaç yaşında? Enzo Crivelli'nin kariyeri:

Enzo Crivelli’nin tam adı ise Enzo Vito Gabriel Crivelli’dir. Kariyerine ilk kez 2014 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır. Enzo Vito Gabriel Crivelli (d. 6 Şubat 1995), Fransız futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Saint-Étienne forması giyen oyuncu, forvet bölgesinde görev yapmaktadır.

Enzo Crivelli kimdir, nereli?

Enzo Crivelli Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelmiştir. Cezayir asıllı bir Fransız futbolcudur. Hem Cezayir hem de Fransa vatandaşlığı bulunan bir futbolcudur.

Enzo Crivelli kaç yaşında?

Enzo Crivelli 1995 yılında doğmuştur. 26 yaşındadır.

Türkiye’ye Hangi Takımdan Geldi?

Enzo Crivelli Türkiye’ye Fransa’nın Caen takımından gelmiştir. Enzo Crivelli 2021 yılı itibari ile İstanbul Başakşehir kulübünde forma giymeye devam etmektedir.

Enzo Crivelli’nin Milli Takım Kariyeri

Enzo Crivelli 2015 yılında Fransa U20 takımı ile anlaşmıştır. Fransa U20 takımı ile 7 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. 2015 – 2016 yılları arasında da Fransa U21 takımı ile anlaşmıştır. 5 maça çıkarak 1 gol atmıştır. Fransa a milli takımı ile henüz gol atmamıştır.

Enzo Crivelli’nin İstatistikleri

Enzo Crivelli İstanbul Başakşehir ile 58 maça çıkarak 16 gol atmıştır. 5 asisti bulunmaktadır. Fransız takımı olan Bordeaux kulübü ile de 56 maça çıkan Enzo Crivelli 7 gol ve 6 asist yapmıştır. Fransız liginde toplam 125 maçta forma giyen Enzo Crivelli 23 gol atmıştır.