0553 313 94 23

Enver İbrahim Filipinler'de Duterte ile görüştü

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile iki ülke arasındaki sınır güvenliği sorununu görüştü

27 Aralık 2018 Perşembe 19:29
Enver İbrahim Filipinler'de Duterte ile görüştü

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) lideri Enver İbrahim, tatil için gittiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Enver İbrahim, Duterte ile görüşmesine dair sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Malezya ile Filipinler arasında ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda iş birliğinin artırılması için yapılabilecek girişimleri konuştuk." ifadesini kullandı.

Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a bağlı Ebu Seyyaf örgütünün Malezya'nın kuzey eyaleti Sabah'taki terör faaliyetleri, iki ülke arasında sınır güvenliği tartışmalarına sebep olmuştu.

Örgüt militanlarının 2 hafta önce Malezya'nın kuzeyinde saldırı ve insan kaçırma tehdidinde bulunması üzerine, Sabah eyaletinin doğusunda sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:29
  1. Duterte
  2. Enver İbrahim
  3. Filipinler
  4. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!