Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakan’ı Merkel’in basın toplantısında gündeme gelen Enver Atlaylı’nın tutuklanmasına ilişkin açıklamalar sonrası Envar Altaylı’nın kim olduğu merak ediliyor. Peki Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı neden tutuklandı? Enver Altaylı neden tutuklandı? İşte Enver Altaylı biyografis…

Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ortak basın toplantısında konuştu. Alman bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enver Altaylı Türkiye’de de tanınan bir insani 14 aydır iddianame olmadan tutuklu kendisi. Siz de dindar bir insansınız. Merhamet duygusundan hareket ederek, böyle bir insanın tahliye olması makul olmaz mıdır?' sorusunu sordu.



"ENVER ALTAYLI'NIN GEÇMİŞİNDE NELER OLDUĞUNU BİLİR MİSİNİZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman gazeteciye, 'Enver Altaylı. Acaba ben sorsam Enver Altaylı’yı tanır mısınız diye. Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Türkiye’nin istihbarat sistemi içinde de dolaylı olarak yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz bilir misiniz? Bu istihbarat sisteminde ne gibi işlevler görmüş? Türk yargısı bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.' dedi.

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 01 Kasım 1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitimi aldı. 1977-1980 arasında MHP’nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı. 80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde Orta Asya'ya gitti. Orta Asya cumhuriyetlerinin yeniden yapılanmasında, bu ülke yöneticilerine yardımcı oldu. 90 'lı yılların başında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na devletin eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik yeni siyasetinin tesbitinde yardımcı oldu.

1958 - 1961 Bursa Işıklar Askeri Lisesi

1963 - 1967 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1968 - 1973 Millî İstihbarat Teşkilatı için Sovyetolog olarak çalıştı

1977 - 1980 Hergün Gazetesi'nin başyazarı olarak çalıştı

Yayınları:

-Esir Türk İllerinde 90 Gün

-Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti

-İrfan Ülkü tarafından yazılmış 'Büyük Oyundaki Türk: Enver Altaylı

1 Kasım 1944, Ceyhan Adana), Sovyetolog ve eski istihbaratçı olan Enver Altaylı, 90'lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılmasiyle birlikte yeni Orta Asya cumhuriyetlerin kurulması ve yapılandırmasında etkin bir rol oynadı. Türkiye, Rusya, Özbekistan ve Almanya arasında adeta mekik dokuyan Altaylı bir dönem MHP'de de yöneticiliği yaptı. Uğur Mumcu tarafından MİT ajanı olarak deşifre edildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne CIA ajanı olarak çalışan Özbek Türkü Ruzi Nazar'la yakın bir dostluk kurdu. Eski Sovyetler Birliği topraklarında, Nazar'la birlikte çok sayıda eyleme imza attı.

HALİL ŞIVGIN'IN ÖNEMLİ TANIKLIĞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ile FETÖ ile iltisaklı eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın Necip Hablemitoğlu ile görüşmek için kendilerinden aracılık yapmasını istediklerini anlattı.

ESKİ MİT'Çİ ENVER ALTAYLI FETÖ TARAFINDAN YÖNETİLDİ Mİ?

Tutuklanan Eski MİT’çi Enver Altaylı’nın da bu yöntemle FETÖ tarafından kontrol altına alındığı ve yönetildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün Orta Asya’da güçlenmesi ve CIA ile işbirliği yapması konusunda kilit rol oynayan Enver Altaylı, savcılık ifadesinde 2005 yılında kızını istemeye gelen damadı Metin Can Yılmaz’ın yanında FETÖ’nün Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın bulunduğunu ve sonraki dönemlerde Mustafa Özcan ile ilişkisinin sürdüğünü itiraf ediyor.

FETÖ'NÜN İKİ NUMARALI İSMİYLE GÖRÜŞMÜŞ

FETÖ'den açığa alınan bir MİT mensubunu yurtdışına kaçırmayı planladığı iddiasıyla tutuklanan eski MİT'çi Enver Altaylı ifadesinde, FETÖ'nün Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen Mustafa Özcan'la görüştüğünü açıkladı. Altaylı, Özcan'la Ankara'ya geldiğinde görüştüğünü ve görüşme taleplerinin Özcan'dan geldiğini, kendisinin Özcan'la görüşme talebi olmadığını söyledi. Bir dönem MİT'te görev yaptıktan sonra ayrılan, ancak istihbarat dünyasında tanınan eski MİT'çi Enver Altaylı'nın yakalanmadan önce, yakalanmasını önlemek amacıyla köyde yaşayan kız kardeşine yeni bir telefon hattı aldırıp Almanya ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.