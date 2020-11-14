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Korona Virüs Entübe hastalarının oksijen bittiği için öldüğü iddiası yalanlandı
Korona Virüs

Entübe hastalarının oksijen bittiği için öldüğü iddiası yalanlandı

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın yayın kuruluşlarında yer verilen, Konya’da 8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:56:00 -
Entübe hastalarının oksijen bittiği için öldüğü iddiası yalanlandı

Söz konusu tarihte hastanede vefat eden 2 hastanın bulunduğu bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Her 2 hastamız da Kovid-19 sebebiyle 3. basamak yoğun bakımda yatan, durumları ağır hastalardır. İddialar üzerine anestezi, reanimasyon uzmanları ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonucunda, her 2 hastanın da Kovid-19 enfeksiyonu, kronik hastalıkları ve gelişen ağır respiratuar distres tablosuna bağlı olarak vefat ettikleri, vefatlarının iddia edildiği üzere oksijen gazıyla ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. İlgili tarihte alınan tedbirlerle, oksijen sisteminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemiştir. İddialar tamamen mesnetsizdir.”

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