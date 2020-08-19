Ensonhaber
Ensonhaber kim kurdu? Habere ulaşmanın en hızlı yolu hiç kuşkusuz internet oldu. Anlık haber takibi, gün içerisinde yurtta ve dünyada yaşanan olayları en hızlı şekilde öğrenmenin yolu hiç kuşkusuz internet. Gazeteler ve televizyonlar günümüzde daha ziyade özel haber içeriklerine ulaşılan kaynaklar haline geldi. İnternet ve internet gazeteciliği her geçen gün önemini artırırken pek çok site okuyucuya en doğru bilgiyi ulaştırmak için çaba sarf ediyor. İnternet haber sitelerinden biri de Ensonhaber… Peki, ensonhaber yayın politikası nedir? |Ensonhaberin sahibi kim?
Bir zamanlar bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu gazetelerdi. Günlük gazeteler bundan yıllar yıllar önce sabah ve akşam baskılarına girer milyonlara en yeni haberleri ulaştırmaya çalışırdı. Ardından televizyon haberciliği hap bilgiye ulaşmak isteyen için alternatif oldu. Son senelerde ise hızlı bilgi ve habere erişimin yolu internet oldu. İnternet aracılığıyla telefonlardan, tabletlerden pek çok habere ulaşılabiliyor. Haber sitelerinin sayıları da her geçen gün artıyor. Haber siteleri arasında ensonhaber’de yer alıyor. Peki, ensonhaber kimin ensonhaber yayınpolitikası nedir?
Ensohhaber kimin? | Ensonhaber sahibi
Ensonhaber Serkan Kalemciler tarafından kuruldu. Ensohaber genel yayın yönetmeni ise İlyas Efe Ünal'dır.
Ensonhaber nasıl üye olunur? | Ensonhaber bildirim aç
Flaş haber siteleri arasında yer alan Ensonhaber’e üye olmak isteyenler üyelik işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Ensonhaber internet sitesine üye olarak flaş gelişmeleri bildirimler yoluyla öğrenebilmek mümkün. Bunun için yapmanız Ensonhaber sitesine giriş yapmak. Siteye ulaştığınızda sağ üst köşede giriş bölümü bulunuyor. Giriş kısmına tıkladığınızda ise üye ol kısmı karşınıza çıkacak. Sizden istenilen bilgileri doldurarak siteye kayıt olabilirsiniz.
Ensonhaber yayın politikası
Ensonhaber’in yayın politikası ise merak konusu. Vatandaşlar Ensonhaber internet sitesinin yayın politikasını yakından inceliyor. Ensonhaber mottosunun gündemle ilgili haberleri tarafsızca olduğu gibi aktarmak olduğunu ifade ediyor.
Ensonhaber sloganı
ensonhaber.com’un mottusu merak konusu. Söz konusu sitenin haber politikasını, yayın dilini araştıranlar ise “Taraftar değil haberciyiz” sloganıyla karşı karşıya kalıyor.
Ensonhaber künye | Ensonhaber genel yayın yönetmeni kim
Ensonhaber'in genel yayın yönetmeni İlyas Efe ünal'dır. Sitenin haber koordinatörlüğünü ise Oğuzhan Özmeşe üstlenmektedir.
Ensonhaber facebook
Sosyal medya kullanıcıları genellikle flaş haberlere, son dakikalara kullandıkları paylaşım siteleri üzerinden ulaşmayı alışkanlık haline getirmiştir. facebook.com/ensonhaber/ linkinden Ensonhaber sitesinin yayınladığı haberlere ulaşmak mümkün.
Ensonhaber twitter
Twitter genellikle genç kuşağın en çok takip ettiği sosyal medya platformu. Twitter kullanıcıları hızlı bir şekilde haber ve olaylardan haberdar olabiliyor. Ensonhaber’in yayınladığı haberlere ise @ensonhaber twitter sayfasından ulaşılabiliyor.
Ensonhaber adresi
Ensonhaber.com’un adres ve telefon bilgilerine ulaşmak istiyorsanız; siteye giriş yapmalı sağ köşede bulunan menü kısmına tıklamalısınız. Burada iletişim bölümü karşınıza gelecektir.
Ensonhaber uygulama indir
ensonhaber.com'un uygulaması bulunuyor. Play Store ve App Store'den Ensonhaber uygulaması ücretsiz indirilebiliyor.