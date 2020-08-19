Bir zamanlar bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu gazetelerdi. Günlük gazeteler bundan yıllar yıllar önce sabah ve akşam baskılarına girer milyonlara en yeni haberleri ulaştırmaya çalışırdı. Ardından televizyon haberciliği hap bilgiye ulaşmak isteyen için alternatif oldu. Son senelerde ise hızlı bilgi ve habere erişimin yolu internet oldu. İnternet aracılığıyla telefonlardan, tabletlerden pek çok habere ulaşılabiliyor. Haber sitelerinin sayıları da her geçen gün artıyor. Haber siteleri arasında ensonhaber’de yer alıyor. Peki, ensonhaber kimin ensonhaber yayınpolitikası nedir?

Ensohhaber kimin? | Ensonhaber sahibi

Ensonhaber Serkan Kalemciler tarafından kuruldu. Ensohaber genel yayın yönetmeni ise İlyas Efe Ünal'dır.

Ensonhaber nasıl üye olunur? | Ensonhaber bildirim aç

Flaş haber siteleri arasında yer alan Ensonhaber’e üye olmak isteyenler üyelik işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Ensonhaber internet sitesine üye olarak flaş gelişmeleri bildirimler yoluyla öğrenebilmek mümkün. Bunun için yapmanız Ensonhaber sitesine giriş yapmak. Siteye ulaştığınızda sağ üst köşede giriş bölümü bulunuyor. Giriş kısmına tıkladığınızda ise üye ol kısmı karşınıza çıkacak. Sizden istenilen bilgileri doldurarak siteye kayıt olabilirsiniz.

Ensonhaber yayın politikası

Ensonhaber’in yayın politikası ise merak konusu. Vatandaşlar Ensonhaber internet sitesinin yayın politikasını yakından inceliyor. Ensonhaber mottosunun gündemle ilgili haberleri tarafsızca olduğu gibi aktarmak olduğunu ifade ediyor.

Ensonhaber sloganı

ensonhaber.com’un mottusu merak konusu. Söz konusu sitenin haber politikasını, yayın dilini araştıranlar ise “Taraftar değil haberciyiz” sloganıyla karşı karşıya kalıyor.

Ensonhaber künye | Ensonhaber genel yayın yönetmeni kim

Ensonhaber'in genel yayın yönetmeni İlyas Efe ünal'dır. Sitenin haber koordinatörlüğünü ise Oğuzhan Özmeşe üstlenmektedir.

Ensonhaber facebook

Sosyal medya kullanıcıları genellikle flaş haberlere, son dakikalara kullandıkları paylaşım siteleri üzerinden ulaşmayı alışkanlık haline getirmiştir. facebook.com/ensonhaber/ linkinden Ensonhaber sitesinin yayınladığı haberlere ulaşmak mümkün.

Ensonhaber twitter

Twitter genellikle genç kuşağın en çok takip ettiği sosyal medya platformu. Twitter kullanıcıları hızlı bir şekilde haber ve olaylardan haberdar olabiliyor. Ensonhaber’in yayınladığı haberlere ise @ensonhaber twitter sayfasından ulaşılabiliyor.

Ensonhaber adresi

Ensonhaber.com’un adres ve telefon bilgilerine ulaşmak istiyorsanız; siteye giriş yapmalı sağ köşede bulunan menü kısmına tıklamalısınız. Burada iletişim bölümü karşınıza gelecektir.

Ensonhaber uygulama indir

ensonhaber.com'un uygulaması bulunuyor. Play Store ve App Store'den Ensonhaber uygulaması ücretsiz indirilebiliyor.