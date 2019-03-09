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Enselenen zanlılarda pişkinlik! 'Siz niye yoruldunuz biz geliyorduk'

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı. Tarlada yakalanan zanlıların polise, "Siz niye yoruldunuz, biz teslim olmayı düşünüyorduk" dediği öğrenildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:29
Enselenen zanlılarda pişkinlik! 'Siz niye yoruldunuz biz geliyorduk'

23 Kasım 2018 tarihinde Ceyhan'ın Türlübaşı Mahallesi 685 sokakta yüzünü kar maskesi ile kapatmış iki kişi, Zeydan Çalış isimli şahsı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu.

Çalışma bitti, operasyon başladı

Özel ekip, önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şahısların isimlerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis, katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesinde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi. Polis, hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı ve yakalandı. Zanlılar, polisi karşısında görünce "siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" dedikleri öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı.

Zanlılar, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:29
  1. Osmaniye
  2. Adana Emniyet Müdürlüğü
  3. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. polis

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