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Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin 450 metrede geldi...

İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:26
Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin 450 metrede geldi...

Avrupa'nın çatısı İsviçre'de Cumartesi günü düşen uçağın enkazından ilk fotoğraflar geldi.

Alplerin manzarasını izlemek için havalanan uçaktaki aynı aileden dört kişi öldü. Polis uçakta anne-baba ve iki çocuğun olduğunu aktarıyor.

2 BİN 450 METREDE BULUNDU

Kalkıştan 20 dakika sonra düşen uçağın enkazına, deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikte ulaşıldı. Enkazın bulunduğu nokta, Hergiswil kayak merkezine oldukça yakın.

Alpler'de düşen eski tip Junkers Ju-52 tipi uçak, yerel JU-AIR havayollarına ait. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, enkaz başındaki ekipler görülüyor.

Ju-52 tipi uçaklar, 1932 ile 1952 arasında yaklaşık 5 bin kadar üretilmişti. Uçaklar 17 yolcu ve üç mürettebat kapasitesine sahip.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:26
  1. İSVİÇRE
  2. uçak kazası

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