0553 313 94 23

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları bitti

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları tamamlandı.

10 Şubat 2019 Pazar 13:27
Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları bitti

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu. 

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.

Risk taşıyan diğer bina yıkılacak

Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek. 

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.

Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir toplantı düzenleyecek. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 13:27
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Kartal çöken bina
  4. çöken bina enkazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem kadrosu
    1. Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem..
    2. Beşiktaş'tan Atiba'ya sürpriz öneri!..
    3. "Enez Ayasofyası" ibadete açılıyor
    4. Kartal'da çöken bina
    5. "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon..
    6. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı..
    7. KKTC'de "2. Hematalojik Nadir..
    8. Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu"..
    9. Gül: Teröristleri çukura gömmeye devam..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür..
    11. "Kitap, dergi ve gazetede KDV olmayacak"
    12. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta..
    14. Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kitapta,..
    17. Enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi
    18. Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni
    19. "Sırtını Kandil'e dayayanlarla,..
    20. Mete ve Yasemin Ecem, dünyada yılın..
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var