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ENKA Kültür Sanat "Don Kişot'um Ben" ile başladı

Don Kişot'u Ozan Güven, Sancho Panza'yı ise Günay Karacaoğlu'nun canlandırdığı "Don Kişot'um Ben" oyunuyla açılan buluşmalar kapsamında, ünlü isimler sevenleriyle bir araya gelecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
ENKA Kültür Sanat "Don Kişot'um Ben" ile başladı

İSTANBUL (AA) - Bu sene 17 konser ve 5 tiyatro oyununun yer alacağı 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları'nın açılışı yapıldı.

Etkinlikleri yaz boyunca ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda ağırlayacak buluşmalar, "Don Kişot’um Ben" adlı tiyatro oyunuyla başladı.

ENKA Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl da açılışı Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" oyunuyla yaptıklarını anlatarak, "Etkinliklerimizde amacımız sanatın sürekliliğine destek olurken, geleceğin sanatçısı ve seyircisini oluşturan etkinlikler düzenlemek. Bu etkinlikler içerisinde gençlere de ayrıca önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Renkli bir programla yaza giriş yaptıklarını belirten Ovalı, yaz etkinliklerinin ardından, oditoryumda kış buluşmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

- "Don Kişot’um Ben"

Baba Sahne tarafından hazırlanan "Don Kişot’um Ben" oyununda, Don Kişot'u Ozan Güven, Sancho Panza'yı ise Günay Karacaoğlu canlandırıyor.

3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Ozan Güven'e "Yılın Erkek Oyuncusu", Karacaoğlu'na ise "Yılın Kadın Oyuncusu" ödüllerini getiren oyunun yönetmenliğini Emrah Eren üstleniyor.

Oyunda ayrıca Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.

Müzikleri Can Şengün, sahne tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç imzası taşıyan oyun, Cervantes'in eseri "Don Kişot"u alışılmışın dışında bir yorumla tiyatroseverlere sunuyor.

- 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları

Yaz etkinliklerinin 27 Ağustos'a kadar Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edeceği etkinlikler kapsamında, yazın ardından ise ENKA Oditoryumu 26 Kasım'a kadar sanatçıları ağırlayacak.

Buluşmalar kapsamında 11 Temmuz’da Semaver Kumpanya'nın hazırladığı "Madde 22", 6 Ağustos'ta Haldun Dormen'in yazdığı "Küllerin Arasından" ve 8 Ağustos'ta aile komedisi "Sanat Yemekte Yenir mi?" oyunları sahnelenecek.

Mor ve Ötesi'nin 4 Temmuz'daki konseriyle başlayacak ENKA Kültür Sanat Açıkhava Konserleri'nde de Barabar grubu 9 Temmuz’da, Fazıl Say ise 17 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

Bunların yanı sıra Redd, Hexis Trio, Barış İçin Müzik Orkestrası, Pow Trio, Sertab Erener, Birsen Tezer, Dostlar Tiyatrosu, Borusan Quartet, Sabri Tuluğ Tırpan, Karsu ve Teoman da sevenleriyle bir araya gelecek.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
  1. 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları
  2. Don Kişot’um Ben
  3. Ozan Güven

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