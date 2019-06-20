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Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'de kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa verilen müebbet hapis cezası, suçun haksız tahrik altında işlendiği ve sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12 yıl 6 aya indirildi

20 Haziran 2019 Perşembe 17:53
Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şengül Güven ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Güven'in avukatı, müvekkilinin telefonunda bilirkişi incelemesi yapılması halinde maktulün sanığı sık sık aradığının görüleceğini, tacizin yanında tehdidin de söz konusu olduğunu, konunun kapalı aile yapısı nedeniyle ortaya çıkamadığını savundu.

Tutuklu sanık Şengül Güven de böyle bir olay yaşayacağını düşünmediğini belirterek, "Çok pişmanım." dedi.

Sanığı "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme heyeti, bu cezayı, haksız tahrik ve tahrikin şiddetini dikkate alarak 15 yıla, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak da 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Olay

Gaziemir 9 Eylül Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Şengül Güven, 1 Şubat'ta tartıştığı eniştesi Erdal Demirsoy'a tüfekle ateş açmıştı. Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Güven hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:53
  1. cinayet
  2. Duruşma
  3. haksız tahrik

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