0553 313 94 23

Eniştenin, baldızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava

Kayseri'de 13 yıl önce 16 yaşındaki baldızını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
Eniştenin, baldızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13 yıl önce 16 yaşındaki baldızı Filiz K'yi öldürdüğü iddia edilen eniştesinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Umut Ç, öldürüldüğü öne sürülen kızın annesi Durna K. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Umut Ç, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim bu olaylardan hiç haberim yok. Suçu zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Uzun süredir tutukluyum, beraatımı istiyorum." dedi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan tanık G.K. da olaydan haberinin olamadığını savunarak, "Sanıkla 2006 yılında beraber çalıştık. Benden ara sıra araba istiyordu. Çalıştığım dönemlerde iş arkadaşlarıma arabamı verirdim." ifadesini kullandı.

Durna K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ağlamaktan gözlerim patladı. Beni bu hale getiren sanıktır. Sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki avukatı da öldürüldüğü ileri sürülen Filiz K'nin halen cesedinin bulunamadığını hatırlatarak, sanığın aileye yapacağı en büyük iyiliğin cesedin yerini söylemek olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın maktul ile kaybolduğu gün buluştuğunu, aynı gün görüştüklerine dair telefon kayıtları bulunduğunu, genç kızın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına katıldığını belirterek, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden sanığın, "tasarlayarak kişi öldürme" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve avukatın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 13 yıl önce merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Filiz K'nin kaybolmasıyla ilgili yeniden inceleme başlatılmıştı. Oluşturulan özel ekip, Filiz K'nin en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan kuzeni A.K'nin evine gittiğini, buradan da eniştesi Umut Ç. ile ayrıldığını belirlemişti.

Bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılan Umut Ç, baldızı Filiz K'yi iple boğarak öldürdüğünü, beldedeki Yuvalı mevkisinde bir araziye bıraktığını, cesedi bir süre sonra aynı mevkide bulunan bir mağaraya taşıdığını itiraf etmişti.

Sanığın ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla arama çalışması yapılmış ancak Filiz K'nin cesedi bulunamamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
  1. baldız
  2. cinayet
  3. kayseri
  4. Kocasinan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    1. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    2. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    3. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    4. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    5. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    6. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    7. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    8. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    9. Akfa Holding'e FETÖ davası
    10. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    11. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    12. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    13. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    14. Kocaeli'deki cinayet
    15. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    16. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    17. Anadolu Ajansı,D-8'in Global..
    18. Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru
    19. GÜNCELLEME - Sahte kimlikle yakalanan..
    20. Eski Şemdinli Savcısı Sarıkaya'dan..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!