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Eniştelerini 50 liralık borç için bıçakladılar

Bursa’da aralarında 50 liralık alacak verecek meselesi olan 2 kardeş eniştelerini bıçakladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
Eniştelerini 50 liralık borç için bıçakladılar

Bursa’da aralarında 50 liralık alacak verecek meselesi olan 2 kardeş eniştelerini bıçakladı. Olayda bıçaklanan enişte saatlerce polisten kaçarken ilaç almaya gittiği eczanenin ihbarı üzerine yakalandı, 2 şüpheliden biri ise halen aranıyor.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göreş Murşit E. ile kardeşi Zekeriya E. kız kardeşlerinin kocası olan Hasan H’ye bir motor sattı. Motoru alan Hasan H. aradan zaman geçmesine rağmen motorun 50 liralık borcunu vermedi. Eniştelerinin parayı ödemediğini gören 2 kardeş, kız kardeşlerinin kapısına dayanarak eniştelerini Hasan H’yi bıçakladı. Şüpheliler bıçağı kapının önünde bulunan odunları içine atıp olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Hasan H. ise karısı tarafından motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kadın evine geri döndüğünde kocasını soran vatandaşlara ’Onu Suriyeli bir doktora götürdüm’ dedi.


Vatandaşın ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler yaralıyı bulamadı. Suç esnasında kullanılan bıçak olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında muhafaza altına alınırken ekipler şüphelilerin ve yaralının bulunması için çalışmalara başladı. Şüphelilerden Zekeriya E. fazla kaçmadan yakalanırken kayıp olan yaralı Hasan H’nin bulunması için ise ekipler büyük çaba sarf etti.


Olaydan saatler sonra bir eczaneye ilaç almaya giden Hasan H’nin izine eczacının ihbarıyla ulaşan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaralıyı çok geçmeden buldu. Hastanede tedavi altına alınan Hasan H’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Zülfikar E’yi ifadesini almak üzere emniyete götürüp diğer şüphelinin bulunması için ise çalışma başlattı.


Öte yandan, yaralının olay yerinden Türkiye’ye kaçak giriş yaptığı için kaçtığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
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