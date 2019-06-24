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Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:43
Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ailesi ve sanat camiasından isimler Fosforoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy’deki Moda Camiinde düzenlenen cenazeye Fosforoğlu’nun ailesi ile sanat camiasından isimler ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katılarak ünlü tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.


Cenazeye katılan Ediz Hun, “Gördüğünüz gibi hepimizin sevgilisi olan Enis’imizi kaybettik. Şurada gördüğünüz grubun çoğu adadan geldi. Çok eski dostluğumuz var. İnanılır gibi değil, bir hafta önce oturduk, çay içtik, konuştuk sanattan tiyatrodan sinemadan. Daha sonra rahatsızlandı. Çok büyük bir kayıptır. Gerek sanat camiası gerekse ülkemiz açısından çok değerli bir insanı, insan olarak kaybetmiş olduk. Işıklar içinde olsun, mekanı cennet olsun” dedi.


Enis Fosforoğlu’nun cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:43
  1. sanat

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