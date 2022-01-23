Enis Destan kimdir? Enis Destan nereli, kaç yaşında? Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan hakkında taraftarlar, 'Hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşındadır? Trabzon ekibinin geçen hafta içinde anlaşmaya vardığı genç santrfor için Altınordu’ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncunun bir sonraki satışından kırmızı-lacivertlilerin pay alacağı öğrenldi. Peki Enis Destan kimdir? Enis Destan hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan kimdir?

Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Kendisi 19 yaşındadır. Futbolcu Altınordu'nun altyapısında futbola başlamıştır. Futbolcu Altınordu'nun altyapısında sergilediği başarılı performansın ardından Altınordu'nun A takımına yükselmeyi başarmıştır. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'nın U21 takımında oynamaktadır.

Enis Destan hangi takımlarda oynadı?

Enis Destan 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başlamış ve 2013'te Altınordu Akademisi'ne katılmıştır. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve sonra İzmir ekibinde profesyonel olmuştur.

Enis Destan kaç golü var?

Enis Destan kaç gol attı? 2019/2020 döneminde A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekmiştir. Çıktığı 30 resmi maçta 22 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yapmıştır.

Altınordu formasıyla 46 maça çıkmış olan Enis, 16 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştır. Önceki sezon sergilediği performansla kendisinden söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekmişir. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna da dahil edildi.