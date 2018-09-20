0553 313 94 23

Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Enis Berberoğlu kimdir?

MİT Tır’ları davasında yargılanan Eniz Berberoğlu hakkında Yargıtay’dan son dakika kararı çıktı. Yargıtay Enis Berberoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Peki Enis Berberoğlu kimdir?

20 Eylül 2018 Perşembe 17:30
Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Enis Berberoğlu kimdir?

MİT Tır’ları davasında yargılanan Eniz Berberoğlu hakkında Yargıtay’dan son dakika kararı çıktı. Yargıtay Enis Berberoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Peki Enis Berberoğlu kimdir

 Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ancak, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1975 senesinde Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

1981 senesinde Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hürriyet ve Radikal gazetelerinde çalıştı. CNN Türk ekonomi müdürü oldu.

29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 5 sene bu görevi yaptıktan sonra bu görevinden istifa etti ve 2014’ün Ekim’inde Sözcü bünyesine “yazar” sıfatıyla dahil oldu.

5-6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ında Parti Meclisi’ne seçildi.

G. Başkan Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamına yükseltildi.

14 Haziran 2017'de MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından yargılanan Berberoğlu'na ilkin müebbet, ardından "failin geleceği üzerindeki olası etkileri" sebebiyle indirim takdiri kullanılarak ceza yirmi beş yıla indirildi.

Berberoğlu evli ve bir kız babasıdır.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:30
  1. İstanbul
  2. enis berberoğlu son dakika
  3. tahliye enis berberoğlu.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    1. HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    2. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    3. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    4. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    5. Dolar değer kaybetme sürecinde
    6. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    7. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    8. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    9. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    10. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    11. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    12. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    13. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    14. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    15. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    16. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    18. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    19. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    20. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü