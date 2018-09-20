Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Enis Berberoğlu kimdir?

MİT Tır’ları davasında yargılanan Eniz Berberoğlu hakkında Yargıtay’dan son dakika kararı çıktı. Yargıtay Enis Berberoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Peki Enis Berberoğlu kimdir

Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ancak, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1975 senesinde Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

1981 senesinde Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hürriyet ve Radikal gazetelerinde çalıştı. CNN Türk ekonomi müdürü oldu.

29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 5 sene bu görevi yaptıktan sonra bu görevinden istifa etti ve 2014’ün Ekim’inde Sözcü bünyesine “yazar” sıfatıyla dahil oldu.

5-6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ında Parti Meclisi’ne seçildi.

G. Başkan Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamına yükseltildi.

14 Haziran 2017'de MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından yargılanan Berberoğlu'na ilkin müebbet, ardından "failin geleceği üzerindeki olası etkileri" sebebiyle indirim takdiri kullanılarak ceza yirmi beş yıla indirildi.

Berberoğlu evli ve bir kız babasıdır.