Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Yargıtay'dan son dakika Enis Berberoğlu kararı| 

MİT TIR’ları davasından yargılanıp hasip cezası alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanıp Maltepe Cezaevine gönderilmişti. CHP lideri Kemal KılıçdaroğluEnis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1975 senesinde Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

1981 senesinde Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hürriyet ve Radikalgazetelerinde çalıştı. CNN Türk ekonomi müdürü oldu.

29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 5 sene bu görevi yaptıktan sonra bu görevinden istifa etti ve 2014’ün Ekim’inde Sözcübünyesine “yazar” sıfatıyla dahil oldu.

5-6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ında Parti Meclisi’ne seçildi.

G. Başkan Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamına yükseltildi.

14 Haziran 2017'de MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından yargılanan Berberoğlu'na ilkin müebbet, ardından "failin geleceği üzerindeki olası etkileri" sebebiyle indirim takdiri kullanılarak ceza yirmi beş yıla indirildi.