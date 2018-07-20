0553 313 94 23

Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Yargıtay'dan son dakika Enis Berberoğlu kararı| 

MİT TIR’ları davasından yargılanıp hasip cezası alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden CHP milletvekili olan Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:30
Enis Berberoğlu tahliye mi edildi? Yargıtay'dan son dakika Enis Berberoğlu kararı| 

MİT TIR’ları davasından yargılanıp hasip cezası alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanıp Maltepe Cezaevine gönderilmişti. CHP lideri Kemal KılıçdaroğluEnis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1975 senesinde Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

1981 senesinde Dünya gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hürriyet ve Radikalgazetelerinde çalıştı. CNN Türk ekonomi müdürü oldu.

29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 5 sene bu görevi yaptıktan sonra bu görevinden istifa etti ve 2014’ün Ekim’inde Sözcübünyesine “yazar” sıfatıyla dahil oldu.

5-6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ında Parti Meclisi’ne seçildi.

G. Başkan Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı makamına yükseltildi.

14 Haziran 2017'de MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından yargılanan Berberoğlu'na ilkin müebbet, ardından "failin geleceği üzerindeki olası etkileri" sebebiyle indirim takdiri kullanılarak ceza yirmi beş yıla indirildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. enis berberoğlu
  4. yargıtay enis berberoğlu kararı
  5. mit tırları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!
    1. İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı..
    2. O takozlar da Alman beslemesi
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Yeni 'terörle mücadele kanunu' kabul..
    5. CHP ikitidarı halka 'süpürge tohumu'..
    6. Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli..
    7. Aydın Doğan Amerikan Hastanesi'ne..
    8. Başkan Erdoğan net konuştu! 'İzin..
    9. Galatasaray eski yıldızını yeniden..
    10. TSK Münbiç'te 17. devriye görevini..
    11. MEB 2018 liselere yerleştirme..
    12. Kedicikler hiçbir şeyi sorgulamasın..
    13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili..
    14. FETÖ'nün 'askeri yargı' davasında ceza..
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. THY kariyer ilanları 2018
    17. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    18. 3. havalimanı personel alımı 3...
    19. Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu..
    20. Adnan Oktar hakkında yeni karar! Artık..
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri