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Enis Berberoğlu açlık grevine başlayacak

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması skandalında başrolü oynayan CHP'li Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın "yargılamayı durdurma" talebini reddetmesini protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
Enis Berberoğlu açlık grevine başlayacak

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, yeniden seçildiği için durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti. CHP’li Berberoğlu’nun bu kararı protesto etmek için açlık grevine başlayacağı öğrenildi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP milletvekili Enis Berberoğlu, “Anayasası çalınmış milletvekili” sıfatıyla Yargıtay kararı sonrası açıklama yaptı. Berberoğlu’nun tepki için açlık grevine başlayacağı öğrenildi. Yaptığı açıklamada Yargıtay’ın kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Berberoğlu, “Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, “Vatan Sağolsun” diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur. Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir. Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım” dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
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