Enis Arıkan koronavirüse yakalandı
Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı olarak bilinen Enis Arıkan koronavirüse yakalandığını duyurdu.
'Camdaki Kız' dizisinin 'Muzo'su Enis Arıkan koronavirüse yakalandığını açıkladı
Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye rolünü oynayan başarılı oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Ezgi Mola’nın koronaya yakalanmasının ardından bütün yakın arkadaşları, panik oldu ve test yaptırmaya koştu.
Mola'nın ardından yakın arkdaşı olarak bilinen oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Arıkan sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu :(" notuyla kötü haberi duyurdu.