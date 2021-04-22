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Tarih Engürek nerede? Engürek nereye bağlı? Kuruluş Osman’da geçen Engürek neresi?
Tarih

Engürek nerede? Engürek nereye bağlı? Kuruluş Osman’da geçen Engürek neresi?

Kuruluş Osman son bölüm yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman yeni bölüm heyecanı yaşanırken, Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinde Togay’ı dize getirecek olan Osman Bey, hem Müslüman Türk obalarının hem de Moğol zulmünden kaçan gayrimüslimlerin gönlünü feth etmeyi başarırken, Umur Bey ise Malhun Hatun’u sürgün ediyor. Malkun Hatun, babasının Engürek’e sürgün ettiğini söylemesile birlikte Engürek’in nerede olduğu da araştırılıyor. Peki Engürek nerede? Engürek nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:16:00 - 2021-04-22 10:17:11

Kuruluş Osman dizisinde duyduğumuz Engürek günümüzde neresidir? Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde çok kez ismi geçen Nikea günümüzdeki ismi İznik olduğunu biliniyordu. Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey, kızı Malhun Hatun’u Engürek’e sürgün ettiği görülürken, izleyiciler ise Engürek’in neresi olduğunu sorgulamaya başladı.

Anadolu'da Engürek diye bir yer yok. Ama o dönemde ilhanlılar da Engürek Noyan adında bir komutan var. İran, Irak dolaylarında o bölgede İlhanlılar döneminde geçiyor. Engürek’in Iran-Irak bölgesi mi olup olmadığı tam bilinmiyor.

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