Engürek nerede? Engürek nereye bağlı? Kuruluş Osman’da geçen Engürek neresi?

Kuruluş Osman dizisinde duyduğumuz Engürek günümüzde neresidir? Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde çok kez ismi geçen Nikea günümüzdeki ismi İznik olduğunu biliniyordu. Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey, kızı Malhun Hatun’u Engürek’e sürgün ettiği görülürken, izleyiciler ise Engürek’in neresi olduğunu sorgulamaya başladı.

Anadolu'da Engürek diye bir yer yok. Ama o dönemde ilhanlılar da Engürek Noyan adında bir komutan var. İran, Irak dolaylarında o bölgede İlhanlılar döneminde geçiyor. Engürek’in Iran-Irak bölgesi mi olup olmadığı tam bilinmiyor.