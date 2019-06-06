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Enginyurt: "Ekrem İmamoğlu bir projedir"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:44
Enginyurt: "Ekrem İmamoğlu bir projedir"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi.


Bayramlaşma programına MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,İlçe Başkanı Hacı Demir, partililer ve vatandaşlar katıldı.


MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaptığı konuşmada, "Birileri çok rahat bir şekilde MHP’ye saldırmak için diyor ki, İstanbul seçimlerinde MHP’nin ne işi var diyor. Neden önem veriyoruz hemen ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra ilk söylediği ifade ise ’Kıbrıs Rum meselesi çözülmelidir’dedi. Kıbrıs-Rum meselesi Türkiye Cumhuriyet ile Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği arasındaki bir meseledir. Ekrem İmamoğlu’da belediye başkanı seçildi. Seçilen bir belediye başkanı Türkiye’ye başkan mı oldu, dışişleri bakanı oldu da haberimiz mi yok da ’Kıbrıs Rum meselesi çözülsün’ diye ilk beyanatını verdi. Ve anlıyoruz ki bu bir projedir. Çünkü daha önce Makarios’un heykelini Beylikdüzü’ne dikme aşkı ve sevdasını yaşamış olan bu Ekrem İmamoğlu ’Kıbrıs Rum Meselesi çözülmeli’diyerek gerçek niyetini ortaya koydu. Buda bizi rahatsız etti. Seçimden önce kendisine ülkücü diyen ve ülkücü dedirten Ekrem İmamoğlu seçimden sonra 1 Mayıs’ta sol yumruğunu havaya kaldırıp tek yol devrim türküleri söylemeye başladı" dedi.



"Selahattin Demirtaş’ı beğenen adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamaz"


Cemal Enginyurt,"Ekrem İmamoğlu gelir gelmez ilk işi 37 yıldır devam eden dini yayınlar fuarını iptal etti. 1982 yılında Kenan Evren’in izin verdiği CHP’li Nurettin Sözen’in 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde devam eden dini yayınlar fuarını kapattı. Hani dine karşı değillerdi. Hani dindarlarla meseleleri yoktu. Ama ilk işi dini yayınlar fuarına bir ay içerisinde en az 3 milyon kişi ziyaret ediyordu. Dini yayınlar fuarı yapılacak diye insanlar hazırlık yapmıştı. Firmalar battı ve bir çok insan mağdur oldu. Seçimden önce cemaatlere, vakıflara, tarikatlara selam söyleyen İmamoğlu, seçim biter bitmez ilk sözü ise ’cemaatlere, vakıflara ve derneklere parayı kestim’ dedi. Hayırdır İmamoğlu seçimden önce öyle demiyordun. Seçimden sonra kimden icazet aldın. ’HDP ile ilişkim yok’ diyor, var diyor ya da ne dediğini bilmiyor, ama seçimden sonra çıkıp diyor ki ’Selahattin Demirtaş en beğendiğim siyasi liderdir’ diyor. Bizde diyoruz ki Selahattin Demirtaş’ı beğenen adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmamalıdır" diye konuştu.



"Binali Yıldırım’ı desteklemekten onur duyarız"


İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’ı desteklenmesi gerektiğini ifade eden Enginyurt, "Bir kilo domuz etini yedi dakikada yiyenler İstanbul’u yönetmemelidir. ’Sabah ezanından tiksiniyorum’ diyenler İstanbul’u yönetmemelidir. ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sözü beni rahatsız ediyor diyen vatan haini ve onun destekçileri İstanbul’u yönetmemelidir. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz, Kandil’deki şerefsizler sanki yorumcu gibi Tweet atıyorlar. Diyorlarki, ’Ekrem İmamoğlu kazanmalı, AK Parti ve MHP faşizmi kaybetmeli’ diyorlar. Türk askerinin, Türk polisinin ve bebek katili hainler Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorsa öyleyse biz Türk milliyetçileri hiç karşılıksız bir şekilde Binali Yıldırım’ı desteklemekten şeref ve onur duyarız. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Neden bundan gocunuyorlar. Ve sosyal medyayı da öyle acımasız kullanıyorlar ki en ağır hakaretleri en ağır küfürleri ediyorlar. Tuttukları trol ve kiralık hainler ve sarhoş sanal kahramanlar sosyal medyada adeta büyük bir saldırganlık içerisindeler"şekilde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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