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Yemek Tarifleri Enginarlı bezelye çorbası nasıl yapılır? Enginar çorbası tarifi
Yemek Tarifleri

Enginarlı bezelye çorbası nasıl yapılır? Enginar çorbası tarifi

İftar için çorba tarifi arayanlar 'Farklı çorba tarifleri konusunu araştırıyor. Peki, engiran çorbası nasıl yapılır? Bezelyeli enginarlı çorba tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-24 19:29:00 -
Enginarlı bezelye çorbası nasıl yapılır? Enginar çorbası tarifi

İftar sofrası için içinizi ısıtacak sağlık bir çorba tarifi arıyorsanız; mutlaka enginarlı bezelye çorbasını denemelisiniz.

Enginar çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet enginar
  • Yarım kilo bezelye
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 dal taze sarımsak
  • 5 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 kutu krema

Enginarlı bezelye çorbası nasıl yapılır?

Soğanı ve enginarı ince ince doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın ve soğan ile enginarı soteleyin.

5-6 dakikalık soteleme işleminin ardından sıcak su ve baharatları tencereye ilave edin.

Su kaynayınca bezelyeleri ekleyin.

Bir sos tenceresine kremayı ve ince ince doğradığınız taze sarımsağı alın.

Bezelyeler iyice pişince çorbayı blendardan geçirin.

Hazırladığınız sarımsaklı kremayı çorbaya ekleyin. Bu aşamada kremanın içerisine bir kepçe çorbadan alıp kremayı ılıştırdıktan sonra tencereye boşaltın.

Çorbayı bir taşım kaynatın ve ocağın altını kapatın.

Çorbayı hazırladığınız kıtır ekmeklerle ya da tavada kıtır hale getireceğiniz pastırma dilimleriyle süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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