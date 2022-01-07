Enginar sirkesinin faydaları nelerdir? Enginar sirkesi tarifi

Enginar papatyagiller (Asteraceae) familyasından çok yıllık bir bitkidir. Latince adı Cynara scolymus, İngilizcesi "artichoke"dir. Bir görüşe göre enginarın atası kenger olarak da bilinen deve dikenidir. Diğer görüşe göre ise enginar çok eski zamanlardan beri faydalı bitkiler arasında yer alan bir bitkidir. Enginar sirkesinin içinde bulunan maddeler vesilesiyle birçok kanser hastalığının oluşma ihtimalini yok etmesiyle bilinir.

Enginar sirkesi nasıl tüketilmelidir?

Her sabah aç karnına çay bardağının yarısı kadar içilmelidir. Mide rahatsızlığı olan kişiler tok karnına içmelidir. Eğer bir mide rahatsızlığınız yoksa kesinlikle her gün aç karnına çay bardağının yarısı kadar içmelisiniz. İçtiğiniz sirke doğal ve kimyasalsız sirke olmalıdır.

Enginar sirkesinin en önemli faydaları

Kanser Riskini Ortadan Kaldırır.

Kansızlığa İyi Gelir.

Bağırsakları Çalıştırır.

Kan Şekerini Dengeler.

Cildi Gençleştirir.

Karaciğeri Korur.

Beyin Hücrelerini Güçlendirir.

Enginar sirkesi tarifi

Enginar sirkesi tarifi için malzemeler

2 adet yeşil enginar

1 çay bardağı sirke

2 litre su

Enginar sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Cam kavanoza kabuklarıyla birlikte 3-4 parçaya ayırdığımız enginarı koyun. Üzerine su ve sirke katıp tahta kaşıkla karıştırın. Her gün düzenli olarak tahta kaşıkla karıştırın. Güneş almayan bir yerde 20 gün bekletin. Afiyet olsun.

Enginar zayıflatır mı?

Enginar sirkesi ile zayıflama metodu son dönemlerde oldukça revaçta olan bir zayıflama yöntemidir. Enginar sirkesi zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Özellikle ödem atma noktasında oldukça faydalıdır ve bağırsakların doğru çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca lifli yapısı dolayısıyla da tok tutar. Yağ yakma noktasında önemli bir fayda sağladığı ifade edilmektedir.

Enginar sirkesinin metabolik faydaları

Metabolik rahatsızlıklarla başı dertte olan veya bağırsak sorunları yaşayanların mutlaka tüketmesi gereken enginar sirkesi, bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışmasına katkı sağlar. Kabızlığı ortadan kaldıran enginar sirkesi, bağırsaklarda oluşan parazitleri de temizlemesiyle bilinmektedir. Metabolizmanın hareketlenmesini ve daha sorunsuz bir metabolik sistem için oldukça önemlidir. Bağırsaklarda oluşabilecek iltihapların da temizlenmesini katıda bulunan enginar sirkesi, kesinlikle günlük tüketim listemize dahil edilmesi gereken bir besindir.

Enginar gaz yapar mı?

Enginar fruktan denilen şeker içermektedir ve bu şeker vücutta gaz oluşmasına neden olmaktadır. Eğer enginar yedikten sonra şişkinlik hissediyorsanız bu sebzeden uzak durun.

Enginarın faydalarından yararlanabilmeniz için bir çok tarif mevcut. Sizlere kolay yapabileceğiniz tarif olarak enginar salatasını tavsiye ediyoruz.

Enginar salatası tarifi nasıl yapılır?

Enginarları küp küp doğrayalım. Tencereye alalım. Biraz limon biraz tuzla yumuşayana kadar haşlayıp süzelim. Yeşillikleri ince ince kıyıp ekleyelim. Garnitürü mısırı küp doğradığımız kırmızı biber ve turşuyu ekleyelim. Tuz limon ve zeytinyağını ekleyip karıştıralım.