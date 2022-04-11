Enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar tarifi
Limonlu enginar nasıl yapılır? İftar sofraları için sağlıklı bir tarif arayanlar ‘Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar tarifi:
İftar için tarif arayanlar “Enginar nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, enginar tarifi…
Zeytinyağlı enginar tarifi
Malzemeler:
- 8 adet enginar
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 su bardağı bezelye
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 adet limon
Üzeri için:
- Dereotu
Enginar nasıl yapılır?
Soğanı küp küp doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
Ardından küp küp doğradığınız havuç, patates ve haşlanmış bezelyeyi ilave edin.
3-4 dakika sonra garnitürü ocaktan indirin.
2 adet limonun suyunu sıkın.
Limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.
Geniş bir tencereye enginarları dizin. Üzerlerine garnitürü bölüştürün.
Hazırladığınız limonlu suyu tencereye ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve yemeğinizi kısıt ateşte pişirin.
Enginarı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Servis sırasında yemeğinizi dereotu ile lezzetlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun.