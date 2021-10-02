Engin Kaloğlu kimdir? Muş Emniyet Müdürlüğü kim oldu?
Engin Kaloğlu kim kaç yaşında? 2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Muş Emniyet Müdürlüğüne de atama yapıldı. Peki, Engin Kaloğlu kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.
Engin Kaloğlu kimdir? Muş Emniyet Müdürlüğü kim oldu?
Engin Kaloğlu'nun özel hayatına ilişkin pek fazla bilgi bilinmiyor. Engin Kaloğlu son olarak İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.