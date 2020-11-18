Engin İdemen kimdir? Engin İdemen’in yeni görevi

Engin İdemen, Havaş’a 2002’de katılan İdemen, temmuz ayından itibaren satış ve pazarlama koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Engin İdemen kimdir?

Lisans eğitimini Işık Üniversitesi’nde İşletme bölümünde yapan Engin İdemen, 2000 yılında başladığı kariyerinde havacılık sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde satış ve pazarlama birimlerinde çeşitli görevler üstlendi. İlk kez Havaş’a 2002 yılında katılan İdemen, uzmanlığını operasyon, satış ve pazarlama alanında sürdürdü. 2013 yılından itibaren ise Satış ve Pazarlama bölümünde yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Temmuz 2020’den itibaren Satış ve Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yürüten İdemen, 1 Kasım 2020 itibarıyla Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.