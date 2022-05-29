Engin Baltacı kimdir? Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer alan Engin Baltacı nereli kaç yaşında?
Engin Baltacı, Beşiktaş seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık için yarışıyor. Ahmet Nur Çebi aday listesini teslim etti. Ahmet Nur Çebi’nin yönetim listesinde yer alan isimler arasında Engin Baltacı da var. Peki Engin Baltacı kimdir? Engin Baltacı nereli kaç yaşında? Engin Baltacı ne iş yapıyor?
Engin Baltacı başkan adayı Ahmet Nur Çebi’nin yönetim listesinde yer almasıyla birlikte kariyeri ve hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Engin Baltacı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...
Engin Baltacı kimdir?
Engin Baltacı, 1953 yılında, İstanbul'un Beşiktaş semtinde dünyaya gelmiştir. Engin Baltacı, 69 yaşındadır. Engin Baltacı, 31 yıl boyunca yurdun birçok yerinde kıta komutanı, askeri hakim, askeri savcı, DGM Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı. Emekli olduğundan beri de İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır.