  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Engin Ardıç'tan koronavirüs yazısı: Bir türlü laf anlamayan, çarşıda pazarda birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi

Gazeteci Engin Ardıç, kendisine sıkıntı veren konuları sıralarken artan koronavirüs vakalarına değinerek, "Sokağa çıkma yasağı değil, profesörler sıkıntı verdi. Bir türlü laf anlamayan, çarşıda pazarda birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:51:00 -
Engin Ardıç'tan koronavirüs yazısı: Bir türlü laf anlamayan, çarşıda pazarda birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde kendisine 'sıkıntı veren' etkenleri açıkladı.

Ardıç, 'Sıkıntı verdi' başlıklı yazısında şunları söyledi:

Profesörler sıkıntı verdi. Bir de yatak reklamı. ‘Evde yapacak iş bulamıyoruz’ deyip de iki satır kitap okumayı bir türlü akıllarına getiremeyen mal ergenler sıkıntı verdi. Bir türlü laf anlamayan, maske takmayan, çarşıda pazarda sürekli birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi. Ağzını kapatıp burnunu açan lumpenler sıkıntı verdi."

Ardıç ayrıca, Koronavirüs salgını sürecinde sosyal medyaya yansıyan bazı olayları da hatırlatarak şunları yazdı:

Metroda bir teyze... Teyzeye maske tak demişler, o da ‘maskeli balo maskesi’ takmış, yüzünün üst tarafı kapalı ama ağız burun açıkta... O maskeyi arasan antikacıda bulunmaz, teyze nereden çıkarmış, çeyiz sandığından mı? Oysa ne kadar eğlenceli başlamıştı... Maske niyetine suratına kadın donu geçirenler... Amcaya ‘ne dolanıyorsun parkta, evine git’ diyorlardı, amca da cevap veriyordu: Evde karı virüsten beter"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

h.k

ALLAH EKSİKLİĞİNİ GÖSTERSİN ABİ.
  • Yanıtla

Aşk olsun

...Çok gücenecekler sana.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı