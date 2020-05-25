Engin Ardıç'tan koronavirüs yazısı: Bir türlü laf anlamayan, çarşıda pazarda birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde kendisine 'sıkıntı veren' etkenleri açıkladı.

Ardıç, 'Sıkıntı verdi' başlıklı yazısında şunları söyledi:

“Profesörler sıkıntı verdi. Bir de yatak reklamı. ‘Evde yapacak iş bulamıyoruz’ deyip de iki satır kitap okumayı bir türlü akıllarına getiremeyen mal ergenler sıkıntı verdi. Bir türlü laf anlamayan, maske takmayan, çarşıda pazarda sürekli birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi. Ağzını kapatıp burnunu açan lumpenler sıkıntı verdi."

Ardıç ayrıca, Koronavirüs salgını sürecinde sosyal medyaya yansıyan bazı olayları da hatırlatarak şunları yazdı:

“Metroda bir teyze... Teyzeye maske tak demişler, o da ‘maskeli balo maskesi’ takmış, yüzünün üst tarafı kapalı ama ağız burun açıkta... O maskeyi arasan antikacıda bulunmaz, teyze nereden çıkarmış, çeyiz sandığından mı? Oysa ne kadar eğlenceli başlamıştı... Maske niyetine suratına kadın donu geçirenler... Amcaya ‘ne dolanıyorsun parkta, evine git’ diyorlardı, amca da cevap veriyordu: Evde karı virüsten beter"