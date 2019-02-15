Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul’la yollarını ayırıyor mu? Son dakika Diriliş Ertuğrul son bölüm

Osmanlı İmparatorluğun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan ve yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezone yine dop dolu girmişti. Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu? Diriliş Ertuğrul bitecek mi? Diriliş Ertuğrul ne zaman bitecek? Soruları yine gündem oldu. Peki Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul’a veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler değişecek?

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Moğollarla savaşa gren Ertuğrul Bey’in yen hamlesi ne olacak? TRT 1 ekranlarında her çarşamba yerini alan Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümle gelecek olan Diriliş'te savaş ateş alevleniyor. Diriliş Ertuğrul 136. Bölümle 20 Şubat Çarşamba TRT 1’de olacak. Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu. Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.