0553 313 94 23

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul’la yollarını ayırıyor mu? Son dakika Diriliş Ertuğrul son bölüm

Osmanlı İmparatorluğun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan ve yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezone yine dop dolu girmişti. Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu? Diriliş Ertuğrul bitecek mi? Diriliş Ertuğrul ne zaman bitecek?Soruları yine gündem oldu. Peki Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul’a veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler değişecek?

15 Şubat 2019 Cuma 17:35

Osmanlı İmparatorluğun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan ve yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezone yine dop dolu girmişti. Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu? Diriliş Ertuğrul bitecek mi? Diriliş Ertuğrul ne zaman bitecek?  Soruları yine gündem oldu. Peki Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul’a veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler değişecek?

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Moğollarla savaşa gren Ertuğrul Bey’in yen hamlesi ne olacak? TRT 1 ekranlarında her çarşamba yerini alan Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümle gelecek olan Diriliş'te savaş ateş alevleniyor. Diriliş Ertuğrul 136. Bölümle 20 Şubat Çarşamba TRT 1’de olacak. Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı. 

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu. Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:35
  1. diriliş ertuğrul son bölüm
  2. diriliş ertuğrul son dakika haberleri
  3. diriliş ertuğrul yeni bölüm
  4. Engin Altan Düzyatan
  5. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul
  6. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğruldan ayrılıyor mu
  7. diriliş ertuğrul 136 bölüm
  8. diriliş ertuğrul fragman
  9. diriliş ertuğrul son bölüm tek parça
  10. diriliş ertuğrul 122 bölüm izle
  11. diriliş ertuğrul oyuncuları
  12. diriliş ertuğrul 126 bölüm izle
  13. diriliş ertuğrul 5. sezon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    1. Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    2. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    3. Eskişehirspor çıkışını sürdürmek..
    4. Serbest piyasada altın fiyatları
    5. Cumhur İttifakının adayları bir araya..
    6. Köpeği sürükleyen zanlı serbest..
    7. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    9. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    10. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    11. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    12. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    13. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    14. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    15. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    16. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    17. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    18. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    19. Silah kaçakçıları tutuklandı
    20. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    21. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    22. New York borsası yükselişle açıldı
    23. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    24. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    25. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    26. AK Parti'nin Bursa mitingi
    27. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    28. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
    29. Bakan Kurum’un Van temasları
    30. Avcılar’da iş yeri yangını
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!