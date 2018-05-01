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Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş'ten ayrılacağı iddia edildi

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi'ye bırakacağı konuşuluyor.

01 Mayıs 2018 Salı 10:54
Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş'ten ayrılacağı iddia edildi

Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un hem hikaye hem de tarih gereği bu sezonunda bitmesi bekleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak. Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.

OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:54
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Diriliş Osman Gazi
  3. Engin Altan Düzyatan

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