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Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı? Ertuğrul'a şoke eden suikast!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol karakterine oynayacak olan Burak Özçivit, dizideki Osman Gazi rolü için eğitim almaya başladı. Bu haberler üzerine Ertuğrul Gazi'ye düzenlenen suikast girişimi 'Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:57
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı? Ertuğrul'a şoke eden suikast!

"Ben bu yola kıldan ince kılıçtan keskin olduğunu bilerek girdim. Tek gayem taşıdığımız kutlu diriliş sancağını zaferle dikmektir" diyen Ertuğrul Bey savaş için hazırlıklara başlıyor.

Dragos hain planlarını bir bir işlemeye devam ederken "doğru yolda çıkan badireler her daim hayırlıdır" diyen Ertuğrul Bey'e suikast düzenlendi.

Yeni bölümü 30 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak Diriliş Ertuğrul'un yine izleyiciyi şaşırtacak.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde 

Ertuğrul Bey kalenin fethini planlıyor. Uçbeyi olarak Oğuz obalarının beylerini topluyor ve toy yapıyor. Beybolat'ın zehirlenmesi tüm planları erteleyecek ve odak nokta şuanda Beybolat'ın kim tarafından nerede ve ne ile zehirlendiği olacaktır.

Tüm bunlar olurken Dragos yine Ertuğrul'u öldürme peşinde. Ertuğrul Bey'in kaleyi fethetmek istediğini bildiği için ona göre önlem almaya çalışır.

Şu anda Ertuğrul Bey'in etrafından epey sıkıntı var. Bu sıkıntılar varken kalenin fethi gerçekleşmeyecektir.

Beybolat'ın zehirlenmesinden sonra İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey'in evliliği ertelenecek hatta gerçek tarihe göre hiç evlenmeyecekler.

Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem! Osman Gazi geliyor

Burak Özçivit, çalışmalara başladı

Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra önümüzdeki sezon, Osmanlı'nın kuruluş yıllarının anlatılacağı dizide yer alacak olan Burak Özçivit, çalışmalara başladı. Bu durum Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu? sorularını akıllara getirdi.

Reyting sonuçlarına zirvede

Çarşamba akşamları ekrana gelen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul açıklanan reyting sonuçlarına göre yine zirvede yer aldı. 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:57
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