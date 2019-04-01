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Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret

Van’ın Edremit ilçesinde faaliyet yürüten Özel Van Rehabilitasyon Merkezindeki bir grup öğrenci, Van İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret

Van’ın Edremit ilçesinde faaliyet yürüten Özel Van Rehabilitasyon Merkezindeki bir grup öğrenci, Van İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.


Asker olmayı çok isteyen, Mehmetçiğe büyük hayranlık duyan ve askerleri yakından görüp tanışmak isteyen gençler, eğitmenleri aracılığıyla bu isteklerini Van İl Jandarma Komutanlığına iletmeleri üzerine hemen komutanlığa davet edildiler. Misafir edilen özel öğrencilerin eğitimleri ve rehabilitasyon merkezinde neler yaptıkları, nasıl zaman geçirdikleri hakkında eğitmenlerinden bilgiler alan İl Jandarma Komutan Yardımcısı, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerin ve down sendromlu vatandaşlarımızın sorunları ve günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıların çözümü noktasında farkındalık oluşturulmasına ve yılın belirli günlerinde değil her zaman gündemde tutulması, onların sosyal yaşamda çok dahaaktif bir şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insanı bir zorunluluktur. Engel diye bir şey yok aslında, asıl engel sevgisizliktir. Engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Van ilinde faaliyet yürüten ve eşine az rastlanır akademi ve merkezler sayesinde özel ilgi ve eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, sosyal yaşamda bizlerden farksız olarak günlük yaşantılarına devam etmektedirler. Bu konuda sabırla ve özveriyle çalışan eğitmenlerimize ve bu özel çocuklarımızı komutanlığımız bünyesinde misafir etmemize vesile olan yetkililerimize çok teşekkür ederiz” dedi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından kendileri için özel yaptırılan asker künyesi ve takdim edilen hediyeleri çok beğenerek Van İl Jandarma Komutanlığının misafirperverliğinden son derece memnun kalan down sendromlu gençler, “Jandarma personelini görmek bizi çok mutlu etti. Her zaman yanımızda olan jandarma personeline, bizleri misafir ettikleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
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