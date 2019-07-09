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Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine Kaynaştırma’ projesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 5 hafta sürecek olan Otizm Yaz Kampı başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:53
Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine Kaynaştırma’ projesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 5 hafta sürecek olan Otizm Yaz Kampı başladı. Otizmli 20 öğrenci ile engeli bulunmayan 10 öğrenci ‘Tersine Kaynaştırma’ projesi kapsamında uyum sağlayacak.Uluslararası üniversite öğrenci grupları ile engelli kursiyerleri sosyal sorumluluk kapsamında aktiviteler düzenlenecek.


Denizli Merkezefendi Belediyesinin Engelsiz Yaşam Akademisinde 5 hafta boyunca devam edecek otizm yaz kampı başladı. Kampa tersine kaynaştırma projesi kapsamında 4-19 yaş arasındaki otizmli 20 öğrenci ile engeli bulunmayan 10 öğrenci katılacak. AİSEC programı ile birlikte bu kampa yabancı uyruklu öğrenciler de katılacak. Kamp 8 Temmuzile 2 Ağustos arasında gerçekleşecek. Proje kapsamındaki kampta at binme, spor, müzik, drama, sanat terapisi ve özel eğitim dersler gibi uygulamalar yapılacak.8 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan program ile Uluslararası üniversite öğrenci grupları ile engelli kursiyerleri sosyal sorumluluk kapsamında aktiviteler düzenlenecek ve Merkezefendi Belediyesi’nin projeleri ile Denizli’nin tarihi ve turistik yerleri tanıtılacak.



“Çok daha fazla hayallerimiz ve düşüncelerimiz var”


Otizm Yaz Kampının ve AİESEC programının start pastasını kesen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli Otizm Derneğimizle birlikte yaz kursu kulübümüzü ve AIESEC topluluğumuzla ilk etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Otizm Derneğimize, sayın yöneticilerine, sevgili ailelere ve annelere çok teşekkür ediyorum. Uluslararası öğrenci topluluğumuza da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemimizde Engelsiz Yaşam Akademisi’yle ilgili çok daha fazla hayallerimiz ve düşüncelerimiz var” dedi.



“Otizmli çocuklar akranlarıyla birlikte eğlenerek öğrenecekler”


Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç otizmin tatilinin olmadığını belirterek,“ Yaz aylarında da otizmli çocukları ve ailelerini desteklemeye devam ediyor. Temmuz ayı boyunca devam edecek ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde, hafta içi her gün yapılacak yaz kulübü etkinliklerinde otizmli çocuklar akranlarıyla birlikte eğlenerek öğrenecekler. Yaz kulübüne katılan öğrenciler Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki diğer öğrencilerle de eşleştirilerek seramik, takı tasarımı ve ahşap boyama atölyelerine de katılacaklar. Ayrıca spor eğitimi de alacaklar. Bütün otizmli öğrencilerin bir yardımcı öğretmeni olacak.Ayrıca sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni de programda görev alacak” diye konuştu.


Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel çocukları, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a kendi yaptıkları eşyaları hediye ettiler. Ayrıca Başkan Doğan halı dokuma tezgahında halı dokudu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:53
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