Engelsiz Yaşam Akademisi 113 mezun verdi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde meslek atölyelerinde ve el işi kurslarında eğitim gören öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mezun oldu. Törende 113 özel öğrenci kep attı.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, ilk mezunlarını verdi. Kuaförlükten ahşap boyama kursuna, seramik kursundan halı kilim dokuma kursuna, bilgisayar kursundan kasiyerlik kursuna kadar birçok mesleki ve sanat atölyesinde bir yıl boyunca eğitim gören özel öğrenciler, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mezun oldular. Tören öncesinde Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerinin yılsonu sergisinin kurdelesini Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz, Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun ile birlikte kesen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yapılan eserleri beğenerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Büyük bir coşkunun hakim olduğu mezuniyet töreninde konuşan Başkan Doğan, 113 özel öğrencinin mezun olduğunu ifade etti. Başkan Doğan,“113 çocuğumuzla birlikte bir yıl boyunca çalıştık. Onları hayata katmaya çalıştık. Onlardaki değeri keşfedip daha yükseklere çıkarmayı hep birlikte başardık. Salonumuzun kalabalığından görüyorum ki bunu hocalarımızla birlikte başarmışız, ne mutlu bize. Engelsiz Yaşam Akademimizde ahşap boyamadan el sanatlarına, halı dokumadan sanata ve spora 14 farklı atölyede çocuklarımızla birlikteydik. Akademimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Engelli bireyler için yeni dönemde de projelerin yapılacağının altını çizen Merkezefendi Başkan Doğan, gerekli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Engelli kardeşlerimizi engelsiz bir şekilde yaşama dahil etmek için yeni dönemde de projelerimiz olacak. Arkadaşlarımız projeler için çalışıyorlar. Biz de açıklamak için inanın heyecan ile bekliyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde fizik tedavi merkezini ve mutfağı aktif hale getirmek istiyoruz. Bizler her konuda sizler için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bizler göreve talip olurken en önemli şartımız ortak akıldı. Bu ilçeyi hep birlikte ortak akılla yönetmek istiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, Başkan Doğan’ın öğrencilerini diplomalarını vermeleri ve keplerin atılması ile sona erdi.