“Engelsiz Üniversite” simgesi turuncu bayrak, fakültelere teslim edildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından geçen günlerde düzenlenen “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde, “Mekanda Erişebilirlik” kategorisinde ödül almaya hak kazanan OMÜ’nün 7 birimi, Senato Toplantısı öncesi sertifika ve bayraklarını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in elinden teslim aldı.

Engelsiz üniversite yönünde önemli adımlar atan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bu çalışmaları karşılığını buldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla düzenlenen “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde OMÜ, 7 birimiyle “Mekanda Erişebilirlik” kategorisini temsil eden turuncu bayrağı almaya hak kazandı. Bu sonuçla en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında 6’ncı olan OMÜ’nün 3 birimi de “Mekânda Erişilebiliklik Bayrağı Almaya Aday” ödülünün sahibi oldu.

Rektör Bilgiç teslim etti

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın teslim aldığı turuncu bayrağı, Senato Toplantısı öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte dekanları, dekan vekilleri ve birim yetkililerine hayır dilekleri ile teslim etti.

“Mekanda Erişebilirlik” kategorisinde turuncu bayrak alan birimlerin belgelerini; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Dekan Vekili Prof. Dr. Ebul Muhsin Doğan, Onkoloji Hastanesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi adına Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hızır Ufuk Akdemir, Kütüphane Birimi adına Daire Bşk. Öğr. Gör. Ethem Olukçuoğlu, Gelişimsel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi adına Merkez Müd. Dr. Öğr. Üyesi Serpil Alptekin, Diş Hekimliği Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi adına Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, Bafra İşletme Fakültesi adına Dr. Öğr. Üyesi Bahar Türk, Mühendislik Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Birol Elevli ve Eğitim Fakültesi adına da Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik teslim aldı.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.